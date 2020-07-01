Умер актер Виктор Проскурин

Проскурин родился в 1952 г. в казахском городе Атбасаре. В 1973 он окончил московское театральное училище имени Щукина, после чего с 1973 по 1990 г. служил в театре «Ленком», где сыграл в таких спектаклях, как «Парень из нашего города», «Тиль Уленшпигель», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия».