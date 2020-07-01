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Умер актер Виктор Проскурин

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Заслуженный артист России, советский и российский актер театра и кино Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его супруга Ирина Хонда.

Проскурин родился в 1952 г. в казахском городе Атбасаре. В 1973 он окончил московское театральное училище имени Щукина, после чего с 1973 по 1990 г. служил в театре «Ленком», где сыграл в таких спектаклях, как «Парень из нашего города», «Тиль Уленшпигель», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия».

Однако широкую известность актер получил благодаря ролям Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена» и купца Василия Вожеватова в фильме «Жестокий романс». В фильме «Выйти замуж за капитана» он сыграл капитана Александра Блинова. Также в его фильмографии роли в «Приключениях Шерлока Холмса, «Пиковой даме», «12 стульях» и многих других картинах.

В 1982 г. Проскурина наградили званием заслуженного артиста РСФСР, в 2010 г. он получил орден «За вклад в культуру».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных