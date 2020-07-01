Умер актер Виктор Проскурин
Проскурин родился в 1952 г. в казахском городе Атбасаре. В 1973 он окончил московское театральное училище имени Щукина, после чего с 1973 по 1990 г. служил в театре «Ленком», где сыграл в таких спектаклях, как «Парень из нашего города», «Тиль Уленшпигель», «Гамлет» и «Оптимистическая трагедия».
Однако широкую известность актер получил благодаря ролям Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена» и купца Василия Вожеватова в фильме «Жестокий романс». В фильме «Выйти замуж за капитана» он сыграл капитана Александра Блинова. Также в его фильмографии роли в «Приключениях Шерлока Холмса, «Пиковой даме», «12 стульях» и многих других картинах.
В 1982 г. Проскурина наградили званием заслуженного артиста РСФСР, в 2010 г. он получил орден «За вклад в культуру».