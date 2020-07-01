ЦИК объяснил падение явки в середине дня в Бурятии
Доля людей, участвовавших в голосовании по поправкам в Конституцию в Бурятии, снизилась в середине дня, так как в регионе ввели дополнительные списки избирателей, сказал «Ведомостям» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин. Он отметил, что такое возможно, когда участники голосования приходят на участок и показывают паспорт с пропиской. «Это нормальная практика», – сказал Лопатин: по его словам, дополнительные списки вводятся в случае передислокации голосующих военнослужащих.
Явка в Бурятии на 12.00 местного времени, по опубликованным ЦИК данным из ГАС «Выборы», составляла 60,51%. К 15.00 она снизилась на 0,4 п. п. до 59,96%. В других регионах на момент публикации подобных изменений в течение дня не было.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля – основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок позволяет действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента, также поправки расширяют полномочия парламента, запрещают призывы к отчуждению территорий России и закрепляют брак как союз мужчины и женщины. По предварительным данным, за поправки в Конституцию проголосовали 69,9%, против – 29,09%, обработано 5,66% протоколов участковых комиссий.