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ЦИК объяснил падение явки в середине дня в Бурятии

Ведомости

Доля людей, участвовавших в голосовании по поправкам в Конституцию в Бурятии, снизилась в середине дня, так как в регионе ввели дополнительные списки избирателей, сказал «Ведомостям» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин. Он отметил, что такое возможно, когда участники голосования приходят на участок и показывают паспорт с пропиской. «Это нормальная практика», – сказал Лопатин: по его словам, дополнительные списки вводятся в случае передислокации голосующих военнослужащих.

Явка в Бурятии на 12.00 местного времени, по опубликованным ЦИК данным из ГАС «Выборы», составляла 60,51%. К 15.00 она снизилась на 0,4 п. п. до 59,96%. В других регионах на момент публикации подобных изменений в течение дня не было.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня, 1 июля – основной и завершающий день голосования. Ключевое положение поправок позволяет действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента, также поправки расширяют полномочия парламента, запрещают призывы к отчуждению территорий России и закрепляют брак как союз мужчины и женщины. По предварительным данным, за поправки в Конституцию проголосовали 69,9%, против – 29,09%, обработано 5,66% протоколов участковых комиссий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных