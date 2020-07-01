ЦИК объяснил падение явки в середине дня в Бурятии

Доля людей, участвовавших в голосовании по поправкам в Конституцию в Бурятии, снизилась в середине дня, так как в регионе ввели дополнительные списки избирателей, сказал «Ведомостям» член Центризбиркома (ЦИК) Антон Лопатин. Он отметил, что такое возможно, когда участники голосования приходят на участок и показывают паспорт с пропиской. «Это нормальная практика», – сказал Лопатин: по его словам, дополнительные списки вводятся в случае передислокации голосующих военнослужащих.