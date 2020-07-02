В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

Общее число случаев заражения в стране, по данным федерального оперативного штаба на 1 июля, составляет 654 405 в 85 регионах. Число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9536, выздоровел 422 931 пациент. Продолжают лечение почти 222 000 больных.