В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции умерили 39 человек, передает оперативный штаб. Общее число жертв коронавируса в столице теперь составляет 3870 человек.
Всего в Москве зарегистрировали более 222 200 случаев болезни, выздоровели более 1790 больных, лечение продолжают свыше 66 185 человек.
Общее число случаев заражения в стране, по данным федерального оперативного штаба на 1 июля, составляет 654 405 в 85 регионах. Число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9536, выздоровел 422 931 пациент. Продолжают лечение почти 222 000 больных.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.00 мск, превысило 10,53 млн человек. От коронавирусной инфекции в мире умерли 512 688 человек.