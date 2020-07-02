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В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

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За последние сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции умерили 39 человек, передает оперативный штаб. Общее число жертв коронавируса в столице теперь составляет 3870 человек.

Всего в Москве зарегистрировали более 222 200 случаев болезни, выздоровели более 1790 больных, лечение продолжают свыше 66 185 человек.

Общее число случаев заражения в стране, по данным федерального оперативного штаба на 1 июля, составляет 654 405 в 85 регионах. Число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9536, выздоровел 422 931 пациент. Продолжают лечение почти 222 000 больных.

Число случаев COVID-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.00 мск, превысило 10,53 млн человек. От коронавирусной инфекции в мире умерли 512 688 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных