В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек
При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.
«РИА Новости» со ссылкой на местный минздрав пишет, что количество погибших возросло до девяти. Среди пострадавших есть двое детей и беременная девушка. Восемь пострадавших госпитализировали, детям оказали помощь амбулаторно, сообщили «Интерфакс-Югу» в министерстве здравоохранения республики.
Автокатастрофа произошла в Белогорском районе Крыма в 5:15 утра. Микроавтобус «Мерседес-спринтер» следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии МВД, водитель уснул за рулем, после чего автобус врезался в грузовик.
Как сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, грузовик стоял на обочине, когда в него въехал микроавтобус. По информации источника «Интерфакса», водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. В момент ДТП он был трезв, но не соблюдал режим сна.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), а также по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (5 ст. 264 УК), рассказали «Интерфакс-Югу» в пресс-службе управления Следственного комитета республики.