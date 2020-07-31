В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, грузовик стоял на обочине, когда в него въехал микроавтобус. По информации источника «Интерфакса», водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. В момент ДТП он был трезв, но не соблюдал режим сна.