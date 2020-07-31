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В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли девять человек

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При столкновении микроавтобуса с «КамАЗом» на трассе «Таврида» в Крыму погибли восемь человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на местное МЧС.

«РИА Новости» со ссылкой на местный минздрав пишет, что количество погибших возросло до девяти. Среди пострадавших есть двое детей и беременная девушка. Восемь пострадавших госпитализировали, детям оказали помощь амбулаторно, сообщили «Интерфакс-Югу» в министерстве здравоохранения республики.

Автокатастрофа произошла в Белогорском районе Крыма в 5:15 утра. Микроавтобус «Мерседес-спринтер» следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии МВД, водитель уснул за рулем, после чего автобус врезался в грузовик.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев, грузовик стоял на обочине, когда в него въехал микроавтобус. По информации источника «Интерфакса», водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом. В момент ДТП он был трезв, но не соблюдал режим сна.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), а также по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (5 ст. 264 УК), рассказали «Интерфакс-Югу» в пресс-службе управления Следственного комитета республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных