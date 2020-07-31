Губернатор Ямала заболел коронавирусом

«К сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование, и результаты пришли неутешительные, положительные. Сегодня чувствую уже первые симптомы – небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», – заявил губернатор. Артюхов надеется, что ему удастся справиться с болезнью «малой кровью». Губернатор также сообщил, что отменил запланированные рабочие поездки на следующую неделю. Пока, по его словам, он планирует быть дома, «чтобы никого не подвергать опасности».