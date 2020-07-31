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Губернатор Ямала заболел коронавирусом

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном «В контакте».

«К сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование, и результаты пришли неутешительные, положительные. Сегодня чувствую уже первые симптомы – небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», – заявил губернатор. Артюхов надеется, что ему удастся справиться с болезнью «малой кровью». Губернатор также сообщил, что отменил запланированные рабочие поездки на следующую неделю. Пока, по его словам, он планирует быть дома, «чтобы никого не подвергать опасности».

«Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы», – добавил он, обращаясь к жителям региона. В пресс-службе правительства Ямала ТАСС рассказали, что все контактировавшие с губернатором сотрудники правительства изолированы на 14 дней.

На Ямале, по данным на 31 июля, зарегистрированы более 11 000 случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе умерли 77 заболевших. Артюхов отметил, что количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, уменьшились с 200 до 100 в среднем в день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных