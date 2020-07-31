Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном «В контакте».
«К сожалению, и я не уберегся от этой беды. Вчера делал тестирование, и результаты пришли неутешительные, положительные. Сегодня чувствую уже первые симптомы – небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», – заявил губернатор. Артюхов надеется, что ему удастся справиться с болезнью «малой кровью». Губернатор также сообщил, что отменил запланированные рабочие поездки на следующую неделю. Пока, по его словам, он планирует быть дома, «чтобы никого не подвергать опасности».
«Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своем примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы», – добавил он, обращаясь к жителям региона. В пресс-службе правительства Ямала ТАСС рассказали, что все контактировавшие с губернатором сотрудники правительства изолированы на 14 дней.
На Ямале, по данным на 31 июля, зарегистрированы более 11 000 случаев COVID-19. За все время пандемии в регионе умерли 77 заболевших. Артюхов отметил, что количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, уменьшились с 200 до 100 в среднем в день.