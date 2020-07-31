Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер

Паркер номинировался на «Оскар» с работами «Полуночный экспресс» (1979) и «Миссисипи в огне» (1989). Он был удостоен премии BAFTA как лучший режиссер за фильмы «Полуночный экспресс» и «Группа «Коммитментс» (также лучший фильм), за лучший сценарий «Багси Мэлоун». В 2002 году награждён Орденом Британской империи.