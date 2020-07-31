Умер режиссер «Полуночного экспресса» Алан Паркер
Британский кинорежиссёр и сценарист Алан Паркер умер после продолжительной болезни в возрасте 76 лет, сообщает интернет-издание Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии.
«Скончался этим утром после продолжительной болезни, подтвердил Британский институт кинематографии», — пишет издание.
Паркер номинировался на «Оскар» с работами «Полуночный экспресс» (1979) и «Миссисипи в огне» (1989). Он был удостоен премии BAFTA как лучший режиссер за фильмы «Полуночный экспресс» и «Группа «Коммитментс» (также лучший фильм), за лучший сценарий «Багси Мэлоун». В 2002 году награждён Орденом Британской империи.
Среди его работ также: «Птаха» (1984), «Дорога на Вэлвилл», Эвита (1996), «Прах Анджелы» (1999), «Жизнь Дэвида Гейла» (2003).
Паркер был одним из основателей Гильдии режиссеров Великобритании, а также основателем и председателем Совета по кинематографии Великобритании.