На Алтае задержан директор турбазы после гибели семьи из четырех человек
Директора турбазы «Глобус» в Алтайском крае задержали. 31 июля там нашли мертвой семью из четырех человек. В сообщении пресс-службы Следственного комитета говорится, что задержание связано с еще одним уголовным делом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Погибшие ‒ семья из Барнаула. 51-летний мужчина с 43-летней женой и двумя детьми в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. Их тела обнаружили 31 июля, после чего СК возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК). По предварительной информации СК, они погибли в результате отравления угарным газом.
Собеседник агентства «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как семья несколько дней не выходила из номера. Когда из номера стал доноситься подозрительный запах, его вскрыли и обнаружили погибших.
Руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко позже сообщил «Пятому каналу», что погибший был сотрудником его управления. Мужчина находился в отпуске, но был на связи с подчиненными. Позже он перестал отвечать на звонки.