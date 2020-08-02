На Алтае задержан директор турбазы после гибели семьи из четырех человек

Погибшие ‒ семья из Барнаула. 51-летний мужчина с 43-летней женой и двумя детьми в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. Их тела обнаружили 31 июля, после чего СК возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК). По предварительной информации СК, они погибли в результате отравления угарным газом.