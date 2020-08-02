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На Алтае задержан директор турбазы после гибели семьи из четырех человек

Ведомости

Директора турбазы «Глобус» в Алтайском крае задержали. 31 июля там нашли мертвой семью из четырех человек. В сообщении пресс-службы Следственного комитета говорится, что задержание связано с еще одним уголовным делом по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Погибшие ‒ семья из Барнаула. 51-летний мужчина с 43-летней женой и двумя детьми в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. Их тела обнаружили 31 июля, после чего СК возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК). По предварительной информации СК, они погибли в результате отравления угарным газом.

Собеседник агентства «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что владельцы турбазы обратились в полицию после того, как семья несколько дней не выходила из номера. Когда из номера стал доноситься подозрительный запах, его вскрыли и обнаружили погибших.

Руководитель управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко позже сообщил «Пятому каналу», что погибший был сотрудником его управления. Мужчина находился в отпуске, но был на связи с подчиненными. Позже он перестал отвечать на звонки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных