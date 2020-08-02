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Оперштаб назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае

Ведомости

Рост заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты, рассказали ТАСС в оперативном штабе. Рост числа инфицированных также связан с увеличением количества тестов на COVID-19.

Ранее администрация со ссылкой на оперштаб сообщила, что в Краснодарском крае выявлено 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, что является максимальным суточным приростом. Больше всего случаев отмечено в Краснодаре ‒ 53. Прежде число новых случаев не превышало 100 за сутки.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, с апреля там начали постепенно снимать ограничения: с 21 июня сняли режим карантина, и в регион стали приезжать туристы. Рост заболевших, по данным администрации края, начался с 24 июля. До 21 августа власти продлили режим повышенной готовности. По данным на 2 августа, на Кубани зарегистрировано более 8400 случаев COVID-19. Выздоровели 7305. Умерли за все время пандемии 116 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных