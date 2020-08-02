Оперштаб назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае
Рост заразившихся коронавирусом в Краснодарском крае связан с пренебрежением жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты, рассказали ТАСС в оперативном штабе. Рост числа инфицированных также связан с увеличением количества тестов на COVID-19.
Ранее администрация со ссылкой на оперштаб сообщила, что в Краснодарском крае выявлено 107 случаев заражения коронавирусом за сутки, что является максимальным суточным приростом. Больше всего случаев отмечено в Краснодаре ‒ 53. Прежде число новых случаев не превышало 100 за сутки.
С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, с апреля там начали постепенно снимать ограничения: с 21 июня сняли режим карантина, и в регион стали приезжать туристы. Рост заболевших, по данным администрации края, начался с 24 июля. До 21 августа власти продлили режим повышенной готовности. По данным на 2 августа, на Кубани зарегистрировано более 8400 случаев COVID-19. Выздоровели 7305. Умерли за все время пандемии 116 человек.