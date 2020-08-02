Оперштаб назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Краснодарском крае

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, с апреля там начали постепенно снимать ограничения: с 21 июня сняли режим карантина, и в регион стали приезжать туристы. Рост заболевших, по данным администрации края, начался с 24 июля. До 21 августа власти продлили режим повышенной готовности. По данным на 2 августа, на Кубани зарегистрировано более 8400 случаев COVID-19. Выздоровели 7305. Умерли за все время пандемии 116 человек.