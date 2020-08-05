В Бейрут прибыл первый самолет со специалистами МЧС России
Первый из трех самолетов МЧС России, направленных для помощи пострадавшим при взрыве в порту Бейрута, прибыл в аэропорт ливанской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
На борту самолета Sukhoi Superjet 100 находится оперативная группа из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и два психолога МЧС, уточнили в ведомстве.
Также МЧС отправило в Ливан еще два самолета Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора, которые находятся в пути.
Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана, число погибших при взрыве увеличилось до 137 человек, пострадавших — до 5000. Ранее AFP News со ссылкой на «Красный крест» сообщало о более 100 погибших и 4000 пострадавших.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа. Власти страны ввели чрезвычайное положение на две недели. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3‒5 млрд. По его словам, без жилья остались около 300 000 человек.