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В Бейрут прибыл первый самолет со специалистами МЧС России

Ведомости

Первый из трех самолетов МЧС России, направленных для помощи пострадавшим при взрыве в порту Бейрута, прибыл в аэропорт ливанской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 находится оперативная группа из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и два психолога МЧС, уточнили в ведомстве.

Также МЧС отправило в Ливан еще два самолета Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора, которые находятся в пути.

Последствия взрыва в Бейруте. Фотографии

Более 100 человек погибли, около 300 000 остались без жилья

Как сообщает телеканал Al Jazeera​​​ со ссылкой на Минздрав Ливана, число погибших при взрыве увеличилось до 137 человек, пострадавших — до 5000. Ранее AFP News со ссылкой на «Красный крест» сообщало о более 100 погибших и 4000 пострадавших.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел 4 августа. Власти страны ввели чрезвычайное положение на две недели. Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд оценил ущерб от взрыва в $3‒5 млрд. По его словам, без жилья остались около 300 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных