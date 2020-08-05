В Бейрут прибыл первый самолет со специалистами МЧС России

Как сообщает телеканал Al Jazeera​​​ со ссылкой на Минздрав Ливана, число погибших при взрыве увеличилось до 137 человек, пострадавших — до 5000. Ранее AFP News со ссылкой на «Красный крест» сообщало о более 100 погибших и 4000 пострадавших.