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Захарова отреагировала на sms-рассылку россиянам от госдепа

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook прокомментировала sms, которые получили россияне от госдепа США. В них предлагалось вознаграждение до $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы.

«Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», ‒ процитировала сообщение Захарова, добавив, что к нему прикреплена ссылка на сайт спецслужб. 

«Что же это за письма счастья? Дело в том, что госдепартамент США запустил программу "Награда за справедливость", суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами», ‒ написала она. По ее словам, «старт этому доносительству» дал госсекретарь Майк Помпео, а sms-рассылка сопровождается сбором персональных данных.

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» ‒ заключила Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных