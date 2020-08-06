Захарова отреагировала на sms-рассылку россиянам от госдепа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на странице в Facebook прокомментировала sms, которые получили россияне от госдепа США. В них предлагалось вознаграждение до $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы.
«Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», ‒ процитировала сообщение Захарова, добавив, что к нему прикреплена ссылка на сайт спецслужб.
«Что же это за письма счастья? Дело в том, что госдепартамент США запустил программу "Награда за справедливость", суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами», ‒ написала она. По ее словам, «старт этому доносительству» дал госсекретарь Майк Помпео, а sms-рассылка сопровождается сбором персональных данных.
«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» ‒ заключила Захарова.