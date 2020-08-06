Захарова отреагировала на sms-рассылку россиянам от госдепа

«Что же это за письма счастья? Дело в том, что госдепартамент США запустил программу "Награда за справедливость", суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами», ‒ написала она. По ее словам, «старт этому доносительству» дал госсекретарь Майк Помпео, а sms-рассылка сопровождается сбором персональных данных.