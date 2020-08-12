Лукашенко дал характеристику протестующим в Белоруссии

«Основа всех этих так называемых протестующих ‒ люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо) на работу тем, кто не работает», ‒ цитирует агентство Лукашенко.