Лукашенко дал характеристику протестующим в Белоруссии
Большинство протестующих в Белоруссии ‒ люди с криминальным прошлым и безработные, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам, передает «БелТА».
«Основа всех этих так называемых протестующих ‒ люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо) на работу тем, кто не работает», ‒ цитирует агентство Лукашенко.
Наиважнейшими задачами белорусской власти и Совета безопасности, по его словам, является обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления, а также защита конституционного строя.
После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская ‒ 10,09%. За участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка задержаны несколько тысяч человек.