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Лукашенко дал характеристику протестующим в Белоруссии

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Большинство протестующих в Белоруссии ‒ люди с криминальным прошлым и безработные, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам, передает «БелТА».

«Основа всех этих так называемых протестующих ‒ люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо) на работу тем, кто не работает», ‒ цитирует агентство Лукашенко.

Наиважнейшими задачами белорусской власти и Совета безопасности, по его словам, является обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления, а также защита конституционного строя.

После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская ‒ 10,09%. За участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка задержаны несколько тысяч человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных