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Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

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Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко, об этом он сообщил в открытом письме белорусскому лидеру.

«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили», ‒ говорится в сообщении Спивакова, опубликованном на его странице в Instagram.

Президент Белоруссии в 2014 г. наградил музыканта орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. «Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки», ‒ отметил Спиваков. 

После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Несколько тысяч человек задержаны за участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных