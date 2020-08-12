Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Президент Белоруссии в 2014 г. наградил музыканта орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. «Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки», ‒ отметил Спиваков.