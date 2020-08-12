Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко, об этом он сообщил в открытом письме белорусскому лидеру.
«Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили», ‒ говорится в сообщении Спивакова, опубликованном на его странице в Instagram.
Президент Белоруссии в 2014 г. наградил музыканта орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. «Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки», ‒ отметил Спиваков.
После выборов президента Белоруссии в стране начались акции протеста. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Несколько тысяч человек задержаны за участие в протестах и нападения на сотрудников правопорядка.