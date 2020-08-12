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Американский медиамагнат Самнер Редстоун скончался на 98-м году жизни

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Американский бизнесмен Самнер Редстоун ‒ основной владелец объединенного медиахолдинга ViacomCBS ‒ умер 11 августа в возрасте 97 лет, сообщается на сайте холдинга. 

Через принадлежащую ему холдинговую компанию National Amusements Редстоун контролировал 80% Viacom и CBS. Редстоун самостоятельно создал несколько компаний, занимающихся кино, радио, телевидением и книгами, в том числе Paramount Pictures, CBS, MTV, Comedy Central и Nickelodeon.

Как отмечается в сообщении, Редстоун возглавлял совет директоров Viacom более 30 лет с момента ее приобретения в 1987 г. Состояние Самнера Редстоуна оценивалось Forbes в $3 млрд на май текущего года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных