Американский медиамагнат Самнер Редстоун скончался на 98-м году жизни
Американский бизнесмен Самнер Редстоун ‒ основной владелец объединенного медиахолдинга ViacomCBS ‒ умер 11 августа в возрасте 97 лет, сообщается на сайте холдинга.
Через принадлежащую ему холдинговую компанию National Amusements Редстоун контролировал 80% Viacom и CBS. Редстоун самостоятельно создал несколько компаний, занимающихся кино, радио, телевидением и книгами, в том числе Paramount Pictures, CBS, MTV, Comedy Central и Nickelodeon.
Как отмечается в сообщении, Редстоун возглавлял совет директоров Viacom более 30 лет с момента ее приобретения в 1987 г. Состояние Самнера Редстоуна оценивалось Forbes в $3 млрд на май текущего года.