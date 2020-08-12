Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в московской питьевой воде

«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», - сообщили в Роспотребнадзоре.