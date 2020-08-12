Роспотребнадзор не нашел следов коронавируса в московской питьевой воде
Роспотребнадзор не обнаружил следы коронавируса в питьевой воде Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ведомства.
«В период с марта 2020 года на водозаборах, перед подачей питьевой воды в распределительную сеть (станции водоподготовки), на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV отобрано 616 проб для исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV. Во всех пробах исследованной воды РНК коронавируса 2019-nCoV не обнаружена», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Как рассказали в пресс-службе, в первой половине текущего года все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды (4190 проб) соответствовали нормативам.
«Анализ результатов контроля качества питьевой воды в распределительной сети за 2019 год и январь – июль 2020 года показал также соответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе по содержанию остаточного хлора», — добавили в столичном управлении Роспотребнадзора.