Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
Министерство обороны предложило внести в закон «Об обороне» понятие служебной тайны и сделать конфиденциальной информацию о мероприятиях в области обороны страны. Соответствующий документ опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.
«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Сейчас, по действующему закону, организация обороны в России среди прочего включает в себя защиту сведений, составляющих государственную тайну в области обороны. При этом запрет на распространение служебной информации затрагивает только федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, в результате чего в СМИ иногда появляются сведения, касающиеся организации обороны государства, например о создании вооружений и военной техники или финансового состояния и хозяйственной деятельности.
Теперь Минобороны предлагает включить в пункт об организации обороны в стране понятие служебной тайны наравне с государственной тайной.
К служебной тайне, согласно законопроекту, будут относиться сведения, связанные с работой федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, с осуществлением организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятиями по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства.
Перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет формировать Минобороны.
За распространение служебной тайны законопроектом предусмотрена административная и служебная ответственность.
При этом в документе уточняется ряд сведений, которые не подпадают под понятие служебной тайны, например информация о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, фактах нарушения прав и свобод граждан и о фактах нарушения законности органами власти, а также иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.