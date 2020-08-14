Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне

Сейчас, по действующему закону, организация обороны в России среди прочего включает в себя защиту сведений, составляющих государственную тайну в области обороны. При этом запрет на распространение служебной информации затрагивает только федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, в результате чего в СМИ иногда появляются сведения, касающиеся организации обороны государства, например о создании вооружений и военной техники или финансового состояния и хозяйственной деятельности.