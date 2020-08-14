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Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне

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Министерство обороны предложило внести в закон «Об обороне» понятие служебной тайны и сделать конфиденциальной информацию о мероприятиях в области обороны страны. Соответствующий документ опубликован на портале публикации проектов нормативных актов.

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас, по действующему закону, организация обороны в России среди прочего включает в себя защиту сведений, составляющих государственную тайну в области обороны. При этом запрет на распространение служебной информации затрагивает только федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, в результате чего в СМИ иногда появляются сведения, касающиеся организации обороны государства, например о создании вооружений и военной техники или финансового состояния и хозяйственной деятельности.

Теперь Минобороны предлагает включить в пункт об организации обороны в стране понятие служебной тайны наравне с государственной тайной.

К служебной тайне, согласно законопроекту, будут относиться сведения, связанные с работой федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, с осуществлением организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятиями по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства.

Перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет формировать Минобороны.

За распространение служебной тайны законопроектом предусмотрена административная и служебная ответственность.

При этом в документе уточняется ряд сведений, которые не подпадают под понятие служебной тайны, например информация о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, фактах нарушения прав и свобод граждан и о фактах нарушения законности органами власти, а также иная информация, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных