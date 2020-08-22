В анализах Навального выявлен алкоголь

«Одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», – говорится в сообщении.