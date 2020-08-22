В анализах Навального выявлен алкоголь
Медики обнаружили в анализах основателя ФБК Алексея Навального алкоголь и кофеин, следует из сообщения минздрава Омской области во «В контакте».
«Одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», – говорится в сообщении.
Врачи также обнаружили в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального вещество 2-этилгексил дифенил фосфат, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров.
В ведомстве также заявили о готовности предоставить все результаты анализов специалистам немецкой клиники Charité, в которую был перевезен Навальный сегодня из Омска для прохождения лечения.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Накануне главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.