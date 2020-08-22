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В анализах Навального выявлен алкоголь

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Медики обнаружили в анализах основателя ФБК Алексея Навального алкоголь и кофеин, следует из сообщения минздрава Омской области во «В контакте».

«Одной из версии состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», – говорится в сообщении.

Врачи также обнаружили в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального вещество 2-этилгексил дифенил фосфат, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров.

В ведомстве также заявили о готовности предоставить все результаты анализов специалистам немецкой клиники Charité, в которую был перевезен Навальный сегодня из Омска для прохождения лечения.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Накануне главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных