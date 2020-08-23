В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
В зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии были ликвидированы двое боевиков, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками [запрещенной в России] международной террористической организации ИГ», ‒ рассказали в комитете.
Как отмечает агентство, режим КТО был введен в селе Троицкое сегодня в 8.00. Перестрелка произошла в жилой зоне ближе к окраине села.