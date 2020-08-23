Навальный был доставлен в Берлин в статусе «гостя канцлера»

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В пятницу главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.