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Навальный был доставлен в Берлин в статусе «гостя канцлера»

Ведомости

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике Charite, был доставлен в Германию в статусе «гостя канцлера», сообщил телеканал ZDF со ссылкой на МВД страны.

Данный статус позволяет обеспечить максимальную защиту со стороны немецкой полиции, полагающей, что существует угроза жизни и здоровью Навального, отметил телеканал.

В самой клинике рассказали, что Навальный проходит детальное обследование и лечение, официальные заявления о состоянии его здоровья ожидаются не раньше понедельника.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В пятницу главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных