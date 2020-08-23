Навальный был доставлен в Берлин в статусе «гостя канцлера»
Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике Charite, был доставлен в Германию в статусе «гостя канцлера», сообщил телеканал ZDF со ссылкой на МВД страны.
Данный статус позволяет обеспечить максимальную защиту со стороны немецкой полиции, полагающей, что существует угроза жизни и здоровью Навального, отметил телеканал.
В самой клинике рассказали, что Навальный проходит детальное обследование и лечение, официальные заявления о состоянии его здоровья ожидаются не раньше понедельника.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В пятницу главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.