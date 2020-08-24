ФСБ задержала переправлявшего россиян в Сирию вербовщика
В Татарстане задержан участник террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), который финансировал ее, а также вербовал и переправлял россиян и граждан СНГ в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников ИГ, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», – отметили в ЦОС.
Сотрудники ФСБ установили преступные связи задержанного в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. В ходе обысков по его месту жительства они изъяли средства коммуникации, платежные инструменты и другие материалы, подтверждающие его преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).