ФСБ задержала переправлявшего россиян в Сирию вербовщика

В Татарстане задержан участник террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), который финансировал ее, а также вербовал и переправлял россиян и граждан СНГ в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.