«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до 14 сентября
Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 сентября, следует из сообщения на сайте авиаперевозчика.
«Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: ... Во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября). В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Полеты в Ригу и Ларнаку авиакомпания приостановила до 31 августа, в Ашхабад — до 1 сентября, в Грузию — до 30 сентября в связи с запретом на международные авиаперевозки в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее «Белавиа» продлила запрет на выполнение полетов в Россию до 31 августа. Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса.