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«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до 14 сентября

Ведомости

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов в Россию до 14 сентября, следует из сообщения на сайте авиаперевозчика. 

«Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: ... Во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября). В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. 

Полеты в Ригу и Ларнаку авиакомпания приостановила до 31 августа, в Ашхабад — до 1 сентября, в Грузию — до 30 сентября в связи с запретом на международные авиаперевозки в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее «Белавиа» продлила запрет на выполнение полетов в Россию до 31 августа. Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: «Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до конца августа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных