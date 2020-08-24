«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до 14 сентября

Полеты в Ригу и Ларнаку авиакомпания приостановила до 31 августа, в Ашхабад — до 1 сентября, в Грузию — до 30 сентября в связи с запретом на международные авиаперевозки в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.