«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до конца августа
Авиакомпания «Белавиа» продлила запрет на выполнение полетов в Россию до 31 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: …во все пункты России по 31 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород – по 24 октября)», – говорится в сообщении.
Полеты в Вену приостановлены до 15 августа, в Ригу, Ларнаку и Грузию – до 31 августа, в Ашхабад – до 1 сентября, добавили в компании.
Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией, в этот же день запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин.