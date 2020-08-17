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«Белавиа» продлила запрет на полеты в Россию до конца августа

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Авиакомпания «Белавиа» продлила запрет на выполнение полетов в Россию до 31 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнения полетов по следующим направлениям: …во все пункты России по 31 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород – по 24 октября)», – говорится в сообщении.

Полеты в Вену приостановлены до 15 августа, в Ригу, Ларнаку и Грузию – до 31 августа, в Ашхабад – до 1 сентября, добавили в компании.

Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией, в этот же день запрет на рейсы из России сняла Австрия при условии, что прибывающие в страну пассажиры должны иметь с собой отрицательный тест на коронавирус и соблюдать десятидневный карантин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных