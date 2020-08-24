В России разрешили посещать музеи экскурсионным группам
Роспотребнадзор снял запрет на посещение музеев туристическими группами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«В актуализированных методических рекомендациях (по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. ‒ Прим. ред.) отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями», ‒ говорится в сообщении.
Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением Министерства культуры. При дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации возможно смягчение и других требований, добавили в ведомстве.
В начале июня министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ об открытии с 16 июня парковых зон музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, которые были закрыты для посещения в связи с пандемией коронавируса.