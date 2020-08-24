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В России разрешили посещать музеи экскурсионным группам

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Роспотребнадзор снял запрет на посещение музеев туристическими группами, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«В актуализированных методических рекомендациях (по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. ‒ Прим. ред.) отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями», ‒ говорится в сообщении.

Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением Министерства культуры. При дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации возможно смягчение и других требований, добавили в ведомстве.

В начале июня министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ об открытии с 16 июня парковых зон музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, которые были закрыты для посещения в связи с пандемией коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных