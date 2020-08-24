Врачи предупредили о долгосрочных последствиях отравления Навального
Отравление основателя ФБК Алексея Навального может иметь долгосрочные последствия для его здоровья, следует из заявления немецкой клиники «Шарите», куда политик был доставлен из омской больницы.
«Исход болезни остается неопределенным, и на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы», ‒ говорится в заявлении.
Результаты исследования клиники указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию.