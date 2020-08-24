В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном
Российские врачи рассматривали версию об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, но она не подтвердилась, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Бориса Теплых.
«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из "Шарите" не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», ‒ цитирует Теплых агентство.
Атропин, которым лечат Навального немецкие врачи, ему давали в первые минуты после госпитализации, отметил Теплых. «В последующем обсуждалась необходимость его повторного введения», ‒ добавил он.
Ранее в немецкой клинике «Шарите», куда политик был доставлен из омской больницы, сообщили, что клинические результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено, уточнили там. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера. В клинике добавили, что Навального лечат при помощи препарата атропин.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию.