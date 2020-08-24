В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном

Ранее в немецкой клинике «Шарите», куда политик был доставлен из омской больницы, сообщили, что клинические результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено, уточнили там. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера. В клинике добавили, что Навального лечат при помощи препарата атропин.