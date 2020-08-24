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Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась

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В Минске завершилась акция белорусской оппозиции, которая проходила на площади Независимости, передает «РИА Новости».

Акция началась примерно в 19 часов, в начале мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за отказ убрать бело-красный флаг, который активно используют белорусские оппозиционеры.

По информации агенства, в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек — протестующие собрались на площади независимости, после чего они направились к памятнику Владимиру Ленину, в конце они остановились напротив Красного костела.

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%.

Ранее по теме: В Минске задержали участников акции протеста

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных