Акция белорусской оппозиции в Минске завершилась
В Минске завершилась акция белорусской оппозиции, которая проходила на площади Независимости, передает «РИА Новости».
Акция началась примерно в 19 часов, в начале мероприятия сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек за отказ убрать бело-красный флаг, который активно используют белорусские оппозиционеры.
По информации агенства, в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек — протестующие собрались на площади независимости, после чего они направились к памятнику Владимиру Ленину, в конце они остановились напротив Красного костела.
Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%.