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В Минске задержали участников акции протеста

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников протестной акции оппозиции в Минске, пишет «РИА Новости».

Агентство отмечает, что около 19.00 несколько человек на площади Независимости достали бело-красные флаги, из-за чего к ним подошли сотрудники милиции и ОМОНа и попросили эти флаги убрать. Двое из них отказались выполнить требования правоохранителей, из-за чего они были задержаны и отведены в автомобиль. Другого человека, который убрал флаг, задерживать не стали.

По данным агентства, на минской площади Независимости собралось «немного» людей.

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных