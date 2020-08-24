В Минске задержали участников акции протеста

Агентство отмечает, что около 19.00 несколько человек на площади Независимости достали бело-красные флаги, из-за чего к ним подошли сотрудники милиции и ОМОНа и попросили эти флаги убрать. Двое из них отказались выполнить требования правоохранителей, из-за чего они были задержаны и отведены в автомобиль. Другого человека, который убрал флаг, задерживать не стали.