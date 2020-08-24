В Минске задержали участников акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников протестной акции оппозиции в Минске, пишет «РИА Новости».
Агентство отмечает, что около 19.00 несколько человек на площади Независимости достали бело-красные флаги, из-за чего к ним подошли сотрудники милиции и ОМОНа и попросили эти флаги убрать. Двое из них отказались выполнить требования правоохранителей, из-за чего они были задержаны и отведены в автомобиль. Другого человека, который убрал флаг, задерживать не стали.
По данным агентства, на минской площади Независимости собралось «немного» людей.
Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Согласно официальной информации, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – 10,09%.