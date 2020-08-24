Лукашенко высказался об учителях – противниках государственной идеологии
Учителя, которые не желают следовать государственной идеологии, не должны преподавать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в стране государственное образование, государственные школы и государственная идеология, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.
«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – сказал Лукашенко, отметив, что «если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться».
Ранее сегодня президент Белоруссии принял с докладом министра образования Игоря Карпенко, в ходе встречи он заявил, что в Белоруссии надо активно начинать новый учебный год и учиться «в любые времена».
Президент потребовал защитить учителей в школах от «всяких нападок». «Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», – сказал Лукашенко.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста.