Лукашенко высказался об учителях – противниках государственной идеологии

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – сказал Лукашенко, отметив, что «если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться».