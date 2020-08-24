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Лукашенко высказался об учителях – противниках государственной идеологии

Ведомости

Учителя, которые не желают следовать государственной идеологии, не должны преподавать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что в стране государственное образование, государственные школы и государственная идеология, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», – сказал Лукашенко, отметив, что «если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться».

Ранее сегодня президент Белоруссии принял с докладом министра образования Игоря Карпенко, в ходе встречи он заявил, что в Белоруссии надо активно начинать новый учебный год и учиться «в любые времена».

Президент потребовал защитить учителей в школах от «всяких нападок». «Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей», – сказал Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных