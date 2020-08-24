В Кремле заявили об отсутствии провокаций на митингах в Белоруссии
На митингах в Белоруссии не было провокаций со стороны протестующих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности», ‒ сказал он. Песков подчеркнул, что данный факт не вынуждает правоохранителей применять «какие-то жесткие меры». Он выразил надежду, что в будущем также удастся избежать и предотвратить при необходимости «какие-либо провокации в этой связи».
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.
По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа. Путин во время разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.