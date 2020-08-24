В Кремле заявили об отсутствии провокаций на митингах в Белоруссии

«Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности», ‒ сказал он. Песков подчеркнул, что данный факт не вынуждает правоохранителей применять «какие-то жесткие меры». Он выразил надежду, что в будущем также удастся избежать и предотвратить при необходимости «какие-либо провокации в этой связи».