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В Кремле заявили об отсутствии провокаций на митингах в Белоруссии

Ведомости

На митингах в Белоруссии не было провокаций со стороны протестующих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Пока мы констатируем, что не было никаких провокаций со стороны митингующих, мы констатируем, что органы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности», ‒ сказал он. Песков подчеркнул, что данный факт не вынуждает правоохранителей применять «какие-то жесткие меры». Он выразил надежду, что в будущем также удастся избежать и предотвратить при необходимости «какие-либо провокации в этой связи». 

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. В ЕС сообщили, что не признают результаты выборов и готовят санкции в отношении должностных лиц Белоруссии.

Ранее по теме: Путин: скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах России и ЕС

По мнению Лукашенко, протесты в стране координируются из-за рубежа. Путин во время разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии в интересах как России, так и Европейского союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных