В Москве произошел взрыв в жилом доме
Взрыв произошел в жилом доме на западе Москве на улице Кубинка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о взрыве также сообщил источник «Интерфакса».
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили факт пожара, добавив, что из горящего здания эвакуированы десять человек. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», – сообщили в пресс-службе.
По данным источника «Интерфакса», в доме рушатся перекрытия. Несколько человек отрезаны огнем на верхних этажах. Число пострадавших неизвестно.