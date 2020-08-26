Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова
Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, сообщил ТАСС со ссылкой на Гришина.
«Да, действительно, я уволился», — сказал Гришин агентству, пояснив, что он ушел по собственному желанию. «Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — добавил Гришин.
Виктор Гришин занимал должность ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова с 8 сентября 2008 года.
Временно исполняющим обязанности ректора университета с 28 августа назначен ректор Государственного университета управления Иван Лобанов, рассказали агентству в Минобрнауки.