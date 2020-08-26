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Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Плеханова

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Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, сообщил ТАСС со ссылкой на Гришина.

«Да, действительно, я уволился», — сказал Гришин агентству, пояснив, что он ушел по собственному желанию. «Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — добавил Гришин.

Виктор Гришин занимал должность ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова с 8 сентября 2008 года.

Временно исполняющим обязанности ректора университета с 28 августа назначен ректор Государственного университета управления Иван Лобанов, рассказали агентству в Минобрнауки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных