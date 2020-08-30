В Минобороны назвали причину крушения Су-27 в Черном море в марте
Российский истребитель Су-27 потерпел крушение 25 марта в акватории Черного моря в результате подрыва двигателя ракеты, рассказал начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов в эфире телеканала «Звезда».
«Выводы комиссии однозначны. Причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода», ‒ заявил он.
По словам эксперта, при изучении обломков поднятого со дна самолета был обнаружен налет от пороховых газов. Обломки были отправлены на изучение экспертам, которые установили, что следы от пороховых газов принадлежат двигателю ракеты.
Спасателям так и не удалось обнаружить пилота.
Су-27 – многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эксплуатируется с 1985 г. и является одним из основных самолетов ВВС России.