Помощник Лукашенко: переговоров с оппозицией не будет

В Минске в воскресенье прошел организованный оппозицией «Марш мира и независимости». Протестующие устроили шествие по проспекту Независимости, после чего направились к Дворцу независимости – резиденции Александра Лукашенко. Силовики заблокировали толпу на подступах к резиденции, у дворца была замещена спецтехника, включая несколько БТРов.