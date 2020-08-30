Помощник Лукашенко: переговоров с оппозицией не будет
Власти Белоруссии не намерены вести переговоры с оппозицией, заявил помощник президента республики Николай Латышенок, вышедший к протестующим у резиденции Александра Лукашенко, передает корреспондент «РИА Новости».
«С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами», ‒ ответил он на вопрос корреспондента о возможности проведения переговоров.
В Минске в воскресенье прошел организованный оппозицией «Марш мира и независимости». Протестующие устроили шествие по проспекту Независимости, после чего направились к Дворцу независимости – резиденции Александра Лукашенко. Силовики заблокировали толпу на подступах к резиденции, у дворца была замещена спецтехника, включая несколько БТРов.
По информации МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали 125 человек, точных данных о числе участников протестного марша в Минске ведомство пока не приводит.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.