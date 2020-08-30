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Помощник Лукашенко: переговоров с оппозицией не будет

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Власти Белоруссии не намерены вести переговоры с оппозицией, заявил помощник президента республики Николай Латышенок, вышедший к протестующим у резиденции Александра Лукашенко, передает корреспондент «РИА Новости».

«С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами», ‒ ответил он на вопрос корреспондента о возможности проведения переговоров.

В Минске в воскресенье прошел организованный оппозицией «Марш мира и независимости». Протестующие устроили шествие по проспекту Независимости, после чего направились к Дворцу независимости – резиденции Александра Лукашенко. Силовики заблокировали толпу на подступах к резиденции, у дворца была замещена спецтехника, включая несколько БТРов.

По информации МВД, сотрудники правоохранительных органов задержали 125 человек, точных данных о числе участников протестного марша в Минске ведомство пока не приводит.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных