В Находке введен режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»
В Находке Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Майсак», коммунальные и аварийные службы экстренно ликвидируют последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации города.
«С 17.00 на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС», ‒ говорится в сообщении. Место ЧП посетил врио главы Находки Тимур Магинский.
Порывы ветра во время тайфуна достигали 27 м/сек. По всему городу оборвались линии электропередачи, попадали деревья, повреждены крыши многоквартирных домов. На улицах города задействовано 40 рабочих и 20 единиц техники. После 22.00 на расчистку дорог выйдут дополнительные спецмашины.
По информации МЧС, от удара стихии пострадала энергетическая инфраструктура не только в Находке, но и во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах. Там же есть затруднения в транспортном сообщении из-за поваленных деревьев. Всего в настоящее время последствия ликвидируют более 400 человек.