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В Находке введен режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»

Ведомости

В Находке Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за тайфуна «Майсак», коммунальные и аварийные службы экстренно ликвидируют последствия непогоды, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 17.00 на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС», ‒ говорится в сообщении. Место ЧП посетил врио главы Находки Тимур Магинский.

Порывы ветра во время тайфуна достигали 27 м/сек. По всему городу оборвались линии электропередачи, попадали деревья, повреждены крыши многоквартирных домов. На улицах города задействовано 40 рабочих и 20 единиц техники. После 22.00 на расчистку дорог выйдут дополнительные спецмашины.

По информации МЧС, от удара стихии пострадала энергетическая инфраструктура не только в Находке, но и во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах. Там же есть затруднения в транспортном сообщении из-за поваленных деревьев. Всего в настоящее время последствия ликвидируют более 400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных