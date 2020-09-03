В Находке введен режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»

По информации МЧС, от удара стихии пострадала энергетическая инфраструктура не только в Находке, но и во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах. Там же есть затруднения в транспортном сообщении из-за поваленных деревьев. Всего в настоящее время последствия ликвидируют более 400 человек.