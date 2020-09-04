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В результате тайфуна в Приморском крае пострадали 55 человек

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В медицинские организации Приморского края обратились 55 человек, которые получили различные травмы в результате тайфуна «Майсак». Во время непогоды скорость ветра в регионе местами достигала 43 метров в секунду, также на него обрушились обильные осадки, рассказала краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.

«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь – из 11 человек, обратившихся в “тысячекоечную” больницу, семь человек оперативно прооперированы», – рассказала министр.

В пресс-службе приморского минздрава добавили, что тайфун привел к гибели одного человека в Шкотовском районе – мужчина скончался после того, как на него упало дерево.

В пресс-службе правительства Приморского края добавили, что в аварийно-восстановительных работах, направленных на устранение последствий тайфуна, задействовано более 5000 человек. «Специалисты распиливают и убирают поваленные деревья, восстанавливают линии электропередачи, а также восстанавливают фасады и крыши домов», – указано в сообщении.

Тайфун «Майсак» обрушился на регион накануне, 3 сентября. В настоящее время наиболее сложная обстановка отмечается в Находке, где был введен режим ЧС на муниципальном уровне. Точный ущерб, нанесенный Приморью стихией, устанавливается.

Ранее по теме: В Находке введен режим ЧС из-за тайфуна «Майсак»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных