В результате тайфуна в Приморском крае пострадали 55 человек
В медицинские организации Приморского края обратились 55 человек, которые получили различные травмы в результате тайфуна «Майсак». Во время непогоды скорость ветра в регионе местами достигала 43 метров в секунду, также на него обрушились обильные осадки, рассказала краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.
«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь – из 11 человек, обратившихся в “тысячекоечную” больницу, семь человек оперативно прооперированы», – рассказала министр.
В пресс-службе приморского минздрава добавили, что тайфун привел к гибели одного человека в Шкотовском районе – мужчина скончался после того, как на него упало дерево.
В пресс-службе правительства Приморского края добавили, что в аварийно-восстановительных работах, направленных на устранение последствий тайфуна, задействовано более 5000 человек. «Специалисты распиливают и убирают поваленные деревья, восстанавливают линии электропередачи, а также восстанавливают фасады и крыши домов», – указано в сообщении.
Тайфун «Майсак» обрушился на регион накануне, 3 сентября. В настоящее время наиболее сложная обстановка отмечается в Находке, где был введен режим ЧС на муниципальном уровне. Точный ущерб, нанесенный Приморью стихией, устанавливается.