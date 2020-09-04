В результате тайфуна в Приморском крае пострадали 55 человек

В медицинские организации Приморского края обратились 55 человек, которые получили различные травмы в результате тайфуна «Майсак». Во время непогоды скорость ветра в регионе местами достигала 43 метров в секунду, также на него обрушились обильные осадки, рассказала краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко.