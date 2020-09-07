Россияне поддержали введение уроков сексуального воспитания в школах

В конце 2019 г. бывшая тогда министром просвещения Ольга Васильева заявила, что в России не рассматривается возможность введения в школах уроков основ сексуального воспитания. По ее словам, за просвещение по этому вопросу в первую очередь ответственна семья. «Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», – поясняла свою позицию Васильева в интервью РБК.