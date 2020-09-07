Россияне поддержали введение уроков сексуального воспитания в школах
Согласно результатам опроса, 41,5% респондентов полностью поддерживают идею рассказывать школьникам на уроках о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. 33,2% скорее поддерживают введение таких уроков. 11,6% опрошенных заявили, что скорее выступили бы против, однозначно против высказались 7,3% респондентов. По их мнению, сексуальным просвещением детей нужно заниматься в семье.
По мнению 65% респондентов, рассказывать школьникам о способах контрацепции должны приглашенные врачи, 37,1% – школьные психологи, 11,3% – учителя. 15,2% опрошенных заявили, что рассказать детям о контрацепции должны родители, 3,3% – представители Церкви.
47,3% россиян считают, что сексуальное просвещение должно проходить в 5–9 классе школы. 27,5% заявили, что уроки сексуального просвещения нужно проводить в старших классах, 9,4% – в младших классах, 7,3% – в дошкольном возрасте. 1,9% респондентов считают, что такие вопросы вообще не стоит обсуждать в школе.
В конце 2019 г. бывшая тогда министром просвещения Ольга Васильева заявила, что в России не рассматривается возможность введения в школах уроков основ сексуального воспитания. По ее словам, за просвещение по этому вопросу в первую очередь ответственна семья. «Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», – поясняла свою позицию Васильева в интервью РБК.