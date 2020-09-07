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Россияне поддержали введение уроков сексуального воспитания в школах

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Почти 75% россиян поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Доктор рядом». В опросе приняли участие 4200 россиян, из которых у 75% есть дети. 52% респондентов – мужчины, 48% – женщины.

Согласно результатам опроса, 41,5% респондентов полностью поддерживают идею рассказывать школьникам на уроках о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции. 33,2% скорее поддерживают введение таких уроков. 11,6% опрошенных заявили, что скорее выступили бы против, однозначно против высказались 7,3% респондентов. По их мнению, сексуальным просвещением детей нужно заниматься в семье.

По мнению 65% респондентов, рассказывать школьникам о способах контрацепции должны приглашенные врачи, 37,1% – школьные психологи, 11,3% – учителя. 15,2% опрошенных заявили, что рассказать детям о контрацепции должны родители, 3,3% – представители Церкви.

47,3% россиян считают, что сексуальное просвещение должно проходить в 5–9 классе школы. 27,5% заявили, что уроки сексуального просвещения нужно проводить в старших классах, 9,4% – в младших классах, 7,3% – в дошкольном возрасте. 1,9% респондентов считают, что такие вопросы вообще не стоит обсуждать в школе.

В конце 2019 г. бывшая тогда министром просвещения Ольга Васильева заявила, что в России не рассматривается возможность введения в школах уроков основ сексуального воспитания. По ее словам, за просвещение по этому вопросу в первую очередь ответственна семья. «Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», – поясняла свою позицию Васильева в интервью РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных