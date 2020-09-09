Четыре вице-премьера стали наставниками конкурса «Лидеры России»
Вице-премьеры РФ Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко стали наставниками конкурса «Лидеры России», сообщает пресс-служба АНО «Россия ‒ страна возможностей».
«Вице-премьеры Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко отберут себе подопечных из числа победителей третьего сезона конкурса «Лидеры России», который завершился 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске», ‒ сообщили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что наставниками конкурса также являются и другие члены правительства, среди них первый вице-премьер Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Юрий Борисов и Татьяна Голикова.
7 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал членов правительства присоединиться к программе наставничества в рамках конкурса. Целью «Лидеров России» является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей.