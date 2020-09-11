Главный судмедэксперт Минздрава уволился по собственному желанию
Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России Андрей Ковалев уволен по собственному желанию с 7 сентября, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Ковалев Андрей Валентинович освободил должность директора ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России 7 сентября 2020 г. по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности руководителя центра, по данным РБК, со 2 сентября назначен бывший заместитель Ковалева по научной работе Игорь Макаров.