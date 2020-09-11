ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева на предмет экстремизма
По заявлению председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры Москвы Юрия Агирбова следственное управление ФСБ по Москве и Московской области проверяет высказывания дизайнера Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать-зовет» в Волгограде на предмет экстремизма, унижения по национальному признаку и осквернению символов воинской славы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката заявителя Владимира Слащева.
«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — сказал Слащев.
По его словам, в ближайшее время их должны вызвать для дачи показаний.
Слащев добавил, что претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В первом видео Лебедев прокомментировал снос в Сочи памятника «Подвиг русских солдат» по требованию черкесов. В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о о памятнике «Родина-мать зовет» — дизайнер назвал его «уродским» и «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров.