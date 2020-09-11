ФСБ проверяет высказывания Артемия Лебедева на предмет экстремизма

Слащев добавил, что претензии заявителя связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В первом видео Лебедев прокомментировал снос в Сочи памятника «Подвиг русских солдат» по требованию черкесов. В другом он, как считает заявитель, негативно высказался о о памятнике «Родина-мать зовет» — дизайнер назвал его «уродским» и «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». «Родина-мать зовет!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров.