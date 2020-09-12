Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Ранее Колесникова подала заявление в СК республики о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, которые участвовали в ее задержании. По словам Колесниковой, силовики принуждали ее добровольно уехать из Белоруссии, в противном случае угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям», а также угрожали посадить в тюрьму на 25 лет.