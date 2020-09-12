Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
«Подтверждаю. Причину не объяснили», ‒ сказала она.
Казак пояснила, что Колесникову перевели из Минска накануне вечером, однако известно об этом стало лишь сегодня.
Ранее Колесникова подала заявление в СК республики о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, которые участвовали в ее задержании. По словам Колесниковой, силовики принуждали ее добровольно уехать из Белоруссии, в противном случае угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям», а также угрожали посадить в тюрьму на 25 лет.
9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии. Под стражей также находятся член координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.
По данным государственного погранкомитета Белоруссии, 8 сентября Колесникова и два других члена КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов – пытались въехать на территорию Украины и прошли пограничный контроль. Родненков и Кравцов, которые были с Колесниковой при пересечении границы, на пресс-конференции в Киеве рассказали, что неизвестные люди задержали их возле дома Колесниковой, посадили в микроавтобус и увезли.