Мосгорсуд оставил под арестом Сафронова

Как сообщал адвокат Сафронова Иван Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, якобы он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.