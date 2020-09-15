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Мосгорсуд оставил под арестом Сафронова

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Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда о продлении ареста до 7 декабря обвиняемого в госизмене советника «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Адвокаты просили судью принять решение о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы. В Лефортовский суд 2 сентября было предоставлено более 140 личных поручительств и характеристик журналистов, правозащитников и политиков в поддержку Сафронова. Судья Мосгорсуда Елена Жигалева повторно рассматривать их не стала. Заседание проходило в закрытом режиме, родственники и пресса смогли присутствовать только на оглашении решения суда.

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову меру пресечения в виде ареста до 7 декабря. Сафронов, который с мая 2020 г. является советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля. С тех пор он находится под арестом, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК. Статья предусматривает срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал адвокат Сафронова Иван Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, якобы он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных