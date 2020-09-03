Арест Ивану Сафронову продлен на три месяца

Сафронов, который с мая 2020 г. является советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля. С тех пор он находится под арестом, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК. Статья предусматривает срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщал Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, якобы он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.