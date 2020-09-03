Арест Ивану Сафронову продлен на три месяца

Арест Ивану Сафронову продлен на три месяцаБывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» по-прежнему не понимает обвинения
Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, оставили под арестом на три месяца до 7 декабря. Такое решение вынес 2 сентября Лефортовский районный суд. Хотя его защита просила избрать любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, за Сафронова было подано около 150 поручительств от коллег, кроме того, родные и друзья собрали 7 млн руб. для залога.
Адвокаты на этой неделе подадут жалобу на продление ареста, сказал адвокат Сафронова Иван Павлов: «Основной порок на стадии избрания меры пресечения и сейчас – обвинение сформулировано так, что невозможно понять претензии в адрес Ивана. Хотя следствие обязано ходатайства об избрании меры пресечения подтверждать свидетельствами, почему оно просит содержать Сафронова под стражей».
Адвокаты на заседании также просили суд изменить подсудность заседания о рассмотрении продления меры пресечения и перенести его в Мосгорсуд. Защита объяснила подачу ходатайства тем, что следователь ФСБ Александр Чабан на заседании в Лефортовском суде 7 июля, когда Сафронову избирали меру пресечения, не представил никаких документов по делу, однако представил их позднее в Мосгорсуде на обжаловании ареста Сафронова.
По словам Павлова, это было мотивировано тем, что Лефортовский суд не может обеспечить рассмотрение документов, связанных с гостайной. Адвокаты в своем ходатайстве ссылались на ст. 31 Уголовно-процессуального кодекса, в которой говорится, что уголовные дела по ст. 275 УК (госизмена) подсудны Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, окружному военному суду. Таким образом, по их мнению, дело Сафронова, в том числе продление меры пресечения, которое рассматривалось 2 сентября, должно рассматриваться Московским городским судом. Однако суд это ходатайство не удовлетворил.
«Уголовное дело после окончания следствия по статье о госизмене будет рассматривать Мосгорсуд, однако мы просили перенести и заседание об избрании меры пресечения в Мосгорсуд. Почти все дела, где рассматривается избрание меры пресечения или ее продление, проходят в районных судах, в частности в Лефортовском суде. Раньше следователи не стеснялись и приносили на заседание в Лефортовский суд по делам о госизмене материалы с грифом «Секретно», адвокаты с ними могли ознакомиться.
По делу Сафронова эта практика почему-то изменилась, в Лефортовском районном суде уже не было грифованных документов. Зато на апелляции в Мосгорсуде следователь говорит, что может показать такие документы, поскольку у них это позволяют условия. Поэтому логично, чтобы в таком случае и решение о мере пресечения принимал Мосгорсуд», – сказал Павлов «Ведомостям». При этом он напомнил, что по делу бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, который был осужден за госизмену, решение об аресте принимал Московский окружной военный суд.
Практика показывает, что дела о госизмене обычно рассматриваются окружными, краевыми, областными судами или судами городов федерального значения. Так, дело о госизмене в отношении полковника Алексея Синякова, приговор которому был вынесен в 2016 г., рассматривал Мосгорсуд. В этом году военного эксперта Владимира Неелова по этой же статье осудил Санкт-Петербургский городской суд. А вот по поводу избрания меры пресечения в отношении обвиняемых в госизмене существует другая практика: эти вопросы рассматривают районные суды. В отношении 78-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько, которого в этом году обвинили в госизмене, дело об избрании меры пресечения рассматривал Дзержинский районный суд. В отношении научного сотрудника ЦНИИмаша Романа Ковалева дело рассматривал Мособлсуд, но решение об аресте принималось в Лефортовском районном суде.
Сафронов, который с мая 2020 г. является советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был задержан 7 июля. С тех пор он находится под арестом, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК. Статья предусматривает срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Как сообщал Павлов, следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, якобы он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Сафронов своей вины не признает и не понимает, в чем его обвиняют, о чем неоднократно заявляли Павлов и другие его адвокаты.