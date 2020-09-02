Кремль рассчитывает на детальное расследование дела Ивана Сафронова
Кремль рассчитывает на «абсолютно детальное разбирательство» по делу обвиняемого в госизмене советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютно детальное разбирательство, в строгом соответствии с соответствующими законами РФ», – сказал он.
Песков также заявил, что «не может точно сказать», докладывалась ли Владимиру Путину информация по делу Сафронова. «Но я бы пока объяснял это особым характером дела и секретностью», – добавил пресс-секретарь президента. Песков также сообщил, что у Путина нет ни возможности, ни намерения держать под своим «плотным контролем» каждое уголовное дело о госизмене, которое рассматривается в России.
Ранее сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря, защита будет обжаловать это решение. Процесс проходит в закрытом режиме. Журналист обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает Сафронова в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.