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Кремль рассчитывает на детальное расследование дела Ивана Сафронова

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Кремль рассчитывает на «абсолютно детальное разбирательство» по делу обвиняемого в госизмене советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем на абсолютно детальное разбирательство, в строгом соответствии с соответствующими законами РФ», – сказал он.

Песков также заявил, что «не может точно сказать», докладывалась ли Владимиру Путину информация по делу Сафронова. «Но я бы пока объяснял это особым характером дела и секретностью», – добавил пресс-секретарь президента. Песков также сообщил, что у Путина нет ни возможности, ни намерения держать под своим «плотным контролем» каждое уголовное дело о госизмене, которое рассматривается в России.

Ранее сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря, защита будет обжаловать это решение. Процесс проходит в закрытом режиме. Журналист обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает Сафронова в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.

Ранее по теме: Защита обжалует продление ареста Ивана Сафронова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных