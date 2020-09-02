Кремль рассчитывает на детальное расследование дела Ивана Сафронова

Ранее сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря, защита будет обжаловать это решение. Процесс проходит в закрытом режиме. Журналист обвиняется по ст. 275 УК РФ (госизмена). Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает Сафронова в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.