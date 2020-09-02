Защита обжалует продление ареста Ивана Сафронова
Защита обжалует продление ареста советника гендиректора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Об этом журналистам сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов. Сегодня Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Сафронова до 7 декабря.
«Решение нас не устраивает, мы настаивали, чтобы Ивана освободили, предлагали избрать любую другую меру пресечения – залог, личное поручительство, которых суду было предоставлено более 150 штук. Часть из характеристик огласили. Это коллеги Ивана, которые просили избрать ему иную меру пресечения. Мы будем обжаловать это решение, подадим ее на этой неделе», – сказал он.
По его словам, обвинение сформулировано так, что невозможно понять претензии в адрес Ивана. «Хотя следствие обязано представить ходатайство о мере пресечения, которое должно подтверждаться свидетельствами, почему оно просит оставить его под стражей», – подчеркивает адвокат.
Суд также отклонил ходатайство защиты о переносе судебного заседания в Мосгорсуд. «Когда избирали меру пресечения в Лефортовском суде, они (следствие – прим. ред.) никаких документов не представили, но представили их на обжаловании решения в Мосгорсуде, считая что в Лефортовском не могут обеспечить рассмотрение документов, связанных с гостайной», – отметил Павлов.
Ранее главреды «Ведомостей», РБК, «Медузы» и еще около 110 журналистов и общественных деятелей поручились за обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Сегодняшнее заседание о продлении меры пресечения Ивану Сафронову прошло в Лефортовском районном суде в закрытом режиме. Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме подал следователь Александр Чабан. Он сослался на то, что обвинение по ст. 275 УК РФ касается гостайны. Прокурор сказал, что в рассматриваемых в среду на заседании документах нет грифа секретно, но в целом дело рассматривается по статье о госизмене, поэтому он также поддерживает ходатайство следователя.
Адвокаты Сафронова выступили против. Дмитрий Катчев заявил, что на заседании не будут рассматриваться документы, которые имеют гриф секретности. Адвокат Иван Павлов заявил, что ходатайство следователя преждевременно, потому что у защиты есть ходатайство о смене подсудности, которое нужно рассмотреть вначале. «Такие дела должны рассматриваться на уровне суда региона, то есть на уровне Мосгорсуда», – заявил Павлов.
Адвокат Сергей Малюкин заявил, что в представленных следствием документах к заседанию нет также сведений, содержащих тайну следствия. По его словам, Сафронов до сих пор не в курсе сути предъявленных ему обвинений. Суд все ходатайства защиты Сафронова отклонил.
Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Следствие подозревает советника гендиректора «Роскосмоса» в сборе и передаче одной из спецслужб НАТО информации, являющейся гостайной. Конечным получателем информации были спецслужбы США, считает следствие. Сафронов вину не признает. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следствие это отрицает.