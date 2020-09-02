Защита обжалует продление ареста Ивана Сафронова

Сегодняшнее заседание о продлении меры пресечения Ивану Сафронову прошло в Лефортовском районном суде в закрытом режиме. Ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме подал следователь Александр Чабан. Он сослался на то, что обвинение по ст. 275 УК РФ касается гостайны. Прокурор сказал, что в рассматриваемых в среду на заседании документах нет грифа секретно, но в целом дело рассматривается по статье о госизмене, поэтому он также поддерживает ходатайство следователя.