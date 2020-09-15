Крымский мост в Москве поврежден проходящей баржей
Крымский мост в Москве поврежден проходившей под ним баржей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Гормост».
«Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи. Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался от балки и повис», – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате инцидента несущие конструкции Крымского моста не пострадали, его функционирование осуществляется в обычном режиме.
В настоящее время специалисты «Гормоста» проводят демонтаж поврежденного элемента для дальнейшего исключения аварийных ситуаций для проходящих под мостом судов.