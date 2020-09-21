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Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России

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Новые ограничения из-за распространения коронавируса в России не требуются, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «РИА Новости».

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего <...> неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», – сказала Попова.

Эпидемиологическая ситуация в России стабильна, рост числа случаев заражения коронавирусом связан с началом респираторного сезона в стране, отметила глава ведомства.

14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса, действующие меры достаточны. Позже об отсутствии необходимости вводить повторные ограничения заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 6196 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 109 595. Умер за день 71 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 489. Продолжают лечение более 178 000. За сутки в России полностью выздоровели 2616 человек.

Ранее по теме: В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных