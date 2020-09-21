Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Новые ограничения из-за распространения коронавируса в России не требуются, заявила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «РИА Новости».
«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего <...> неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», – сказала Попова.
Эпидемиологическая ситуация в России стабильна, рост числа случаев заражения коронавирусом связан с началом респираторного сезона в стране, отметила глава ведомства.
14 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса, действующие меры достаточны. Позже об отсутствии необходимости вводить повторные ограничения заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По данным оперштаба, в России за сутки выявили 6196 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 109 595. Умер за день 71 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 489. Продолжают лечение более 178 000. За сутки в России полностью выздоровели 2616 человек.