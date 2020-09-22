Великобритания вернет ограничения из-за второй волны коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте страны объявил о введении в стране ряда ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters.
«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник посоветовал людям работать из дома, где это возможно, и приказал закрыть бары и рестораны пораньше, чтобы справиться со второй волной COVID-19, которая быстро распространяется», ‒ говорится в сообщении. Джонсон отметил, что ограничения могут продлиться полгода, при этом речь не идет о возобновлении национального карантина.
«Мне с сожалением приходится говорить, что, как в Испании, Франции и многих других странах, мы достигли опасного поворотного момента», ‒ отметил премьер. Спустя несколько недель после того, как Джонсон призвал жителей Великобритании вернуться на работу в офисы, он посоветовал офисным работникам оставаться дома, если это возможно.
Премьер приказал, чтобы все бары и рестораны закрывались в 22.00, разрешив только обслуживание столиков. В стране будет усилен масочный режим, его нарушителей будут штрафовать. Школы и университеты останутся открытыми. Джонсон предупредил о возможности введения дополнительных ограничений в случае неэффективности новых мер. «Мы предпринимаем решительные и соответствующие шаги, чтобы сбалансировать спасение жизней и защиту рабочих мест и средств к существованию», ‒ подчеркнул он.
В конце июля Джонсон заявил, что власти пока не будут объявлять новый этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Решение ввести ограничения принято из-за роста числа заболевших COVID-19 за последние несколько дней.
В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса на 22 сентября, общее количество заболевших составляет 401 122 человека, около 41 877 умерли. За последние сутки в стране выявили 4378 новых случаев заболевания, 11 человек умерли. Великобритания ‒ одна из трех стран, куда с 1 августа разрешены авиарейсы из России. Прибывшим в страну россиянам предстоит провести 14 дней на карантине.