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Великобритания вернет ограничения из-за второй волны коронавируса

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте страны объявил о введении в стране ряда ограничений в связи с распространением коронавируса, сообщает Reuters.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник посоветовал людям работать из дома, где это возможно, и приказал закрыть бары и рестораны пораньше, чтобы справиться со второй волной COVID-19, которая быстро распространяется», ‒ говорится в сообщении. Джонсон отметил, что ограничения могут продлиться полгода, при этом речь не идет о возобновлении национального карантина.

«Мне с сожалением приходится говорить, что, как в Испании, Франции и многих других странах, мы достигли опасного поворотного момента», ‒ отметил премьер. Спустя несколько недель после того, как Джонсон призвал жителей Великобритании вернуться на работу в офисы, он посоветовал офисным работникам оставаться дома, если это возможно.

Премьер приказал, чтобы все бары и рестораны закрывались в 22.00, разрешив только обслуживание столиков. В стране будет усилен масочный режим, его нарушителей будут штрафовать. Школы и университеты останутся открытыми. Джонсон предупредил о возможности введения дополнительных ограничений в случае неэффективности новых мер. «Мы предпринимаем решительные и соответствующие шаги, чтобы сбалансировать спасение жизней и защиту рабочих мест и средств к существованию», ‒ подчеркнул он.

В конце июля Джонсон заявил, что власти пока не будут объявлять новый этап смягчения ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Решение ввести ограничения принято из-за роста числа заболевших COVID-19 за последние несколько дней.

В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса на 22 сентября, общее количество заболевших составляет 401 122 человека, около 41 877 умерли. За последние сутки в стране выявили 4378 новых случаев заболевания, 11 человек умерли. Великобритания ‒ одна из трех стран, куда с 1 августа разрешены авиарейсы из России. Прибывшим в страну россиянам предстоит провести 14 дней на карантине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных