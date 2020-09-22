Великобритания вернет ограничения из-за второй волны коронавируса

Премьер приказал, чтобы все бары и рестораны закрывались в 22.00, разрешив только обслуживание столиков. В стране будет усилен масочный режим, его нарушителей будут штрафовать. Школы и университеты останутся открытыми. Джонсон предупредил о возможности введения дополнительных ограничений в случае неэффективности новых мер. «Мы предпринимаем решительные и соответствующие шаги, чтобы сбалансировать спасение жизней и защиту рабочих мест и средств к существованию», ‒ подчеркнул он.