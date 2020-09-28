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В Москве скончался личный фотограф Брежнева, Андропова и Горбачева

Ведомости

28 сентября в Москве скончался фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, сообщает агентство со ссылкой на слова его дочери Марины. Ему был 81 год. 

Мусаэльян работал в ТАСС с 1960 г. Он был личным фотографом генсеков ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. После распада СССР работал парламентским фотокорреспондентом. 

Владимир Мусаэльян является лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации 2014 г., а также обладателем четырех премий World Press Photo и наградой Союза журналистов России «За честь и достоинство» (2006).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных