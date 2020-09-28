В Москве скончался личный фотограф Брежнева, Андропова и Горбачева
28 сентября в Москве скончался фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, сообщает агентство со ссылкой на слова его дочери Марины. Ему был 81 год.
Мусаэльян работал в ТАСС с 1960 г. Он был личным фотографом генсеков ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. После распада СССР работал парламентским фотокорреспондентом.
Владимир Мусаэльян является лауреатом премии правительства России в области средств массовой информации 2014 г., а также обладателем четырех премий World Press Photo и наградой Союза журналистов России «За честь и достоинство» (2006).