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Песков оценил возможность введения внеплановых школьных каникул по всей России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отправки школьников на внеплановые каникулы в регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, это решение должны принимать губернаторы.

«Понимаете, это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают»,- заявил Песков. Объясняя причины продления каникул для московских школьников, Песков отметил, что Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и в выработке всех методик. «Вот им было принято такое решение. Но с другой стороны, каждому губернатору на месте виднее», — ответил Песков на вопрос, видит ли Кремль необходимость вводить школьные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. В России, по данным на 20 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавирусом за сутки.

Ранее по теме: Власти уточнили продолжительность домашнего режима для пожилых в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных