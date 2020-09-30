Песков оценил возможность введения внеплановых школьных каникул по всей России

«Понимаете, это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают»,- заявил Песков. Объясняя причины продления каникул для московских школьников, Песков отметил, что Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и в выработке всех методик. «Вот им было принято такое решение. Но с другой стороны, каждому губернатору на месте виднее», — ответил Песков на вопрос, видит ли Кремль необходимость вводить школьные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом.