Песков оценил возможность введения внеплановых школьных каникул по всей России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность отправки школьников на внеплановые каникулы в регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, это решение должны принимать губернаторы.
«Понимаете, это же не Кремль должен видеть необходимость. Необходимость видят и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают»,- заявил Песков. Объясняя причины продления каникул для московских школьников, Песков отметил, что Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и в выработке всех методик. «Вот им было принято такое решение. Но с другой стороны, каждому губернатору на месте виднее», — ответил Песков на вопрос, видит ли Кремль необходимость вводить школьные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичных школах каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Обычно осенние каникулы длятся неделю. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по обычному графику.
С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. В России, по данным на 20 сентября, третий день подряд оперштаб сообщает о более 8000 новых случаев коронавирусом за сутки.