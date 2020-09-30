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Во Франции объяснили преодоление истребителем звукового барьера над Парижем

Ведомости

Командование ВВС Франции разрешило истребителю преодолеть звуковой барьер над Парижем, чтобы тот быстрее мог помочь сбившемуся с курса гражданскому самолету на северо-востоке страны, рассказали газете Liberation в пресс-службе французского Минобороны. Ранее характерный звук преодоления звукового барьера был принят парижанами за мощный взрыв.

Как сообщает издание, в командовании ВВС Франции разрешили истребителю Rafale, поднявшемуся с военного аэродрома Дизье (департамент Верхняя Марна), преодолеть звуковой барьер над Парижем. Это было сделано для оказания помощи гражданскому самолету, сбившемуся с курса в облаках районе города Шарлевиль-Мезьер (департамент Арденны у границы с Бельгией). Истребитель вылетел, чтобы сопроводить воздушное судно до аэропорта бельгийского города Лилля. 

По данным Минобороны, перед преодолением звукового барьера истребитель находился в районе восточной окраины Парижа. Когда разрешение было получено. Rafale увеличил скорость до 1 Маха (1224 км/ч). Шарлевиль-Мезьер расположен в 237 км от Парижа.

Ранее сообщалось, что жители Парижа услышали звук, который приняли за мощный взрыв. Он был слышен по всему городу, включая предместья. Он попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису. Позже в полиции Парижа заявили, что это не взрыв, а момент преодоления истребителем звукового барьера в районе города. Правоохранители уже призвали парижан не перегружать в этой связи экстренные телефонные линии.

Ранее по теме: Полиция опровергла сообщения о взрыве в Париже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных