Во Франции объяснили преодоление истребителем звукового барьера над Парижем

Ранее сообщалось, что жители Парижа услышали звук, который приняли за мощный взрыв. Он был слышен по всему городу, включая предместья. Он попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису. Позже в полиции Парижа заявили, что это не взрыв, а момент преодоления истребителем звукового барьера в районе города. Правоохранители уже призвали парижан не перегружать в этой связи экстренные телефонные линии.