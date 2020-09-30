Во Франции объяснили преодоление истребителем звукового барьера над Парижем
Командование ВВС Франции разрешило истребителю преодолеть звуковой барьер над Парижем, чтобы тот быстрее мог помочь сбившемуся с курса гражданскому самолету на северо-востоке страны, рассказали газете Liberation в пресс-службе французского Минобороны. Ранее характерный звук преодоления звукового барьера был принят парижанами за мощный взрыв.
Как сообщает издание, в командовании ВВС Франции разрешили истребителю Rafale, поднявшемуся с военного аэродрома Дизье (департамент Верхняя Марна), преодолеть звуковой барьер над Парижем. Это было сделано для оказания помощи гражданскому самолету, сбившемуся с курса в облаках районе города Шарлевиль-Мезьер (департамент Арденны у границы с Бельгией). Истребитель вылетел, чтобы сопроводить воздушное судно до аэропорта бельгийского города Лилля.
По данным Минобороны, перед преодолением звукового барьера истребитель находился в районе восточной окраины Парижа. Когда разрешение было получено. Rafale увеличил скорость до 1 Маха (1224 км/ч). Шарлевиль-Мезьер расположен в 237 км от Парижа.
Ранее сообщалось, что жители Парижа услышали звук, который приняли за мощный взрыв. Он был слышен по всему городу, включая предместья. Он попал в трансляцию матча Открытого чемпионата Франции по теннису. Позже в полиции Парижа заявили, что это не взрыв, а момент преодоления истребителем звукового барьера в районе города. Правоохранители уже призвали парижан не перегружать в этой связи экстренные телефонные линии.