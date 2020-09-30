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В России создадут цифровые биографии школьников

Ведомости

Цифровая образовательная среда (ЦОС), создаваемая в России, позволит фиксировать успехи и неудачи школьников в их цифровых биографиях, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь», — сказал Кравцов.

Цифровая образовательная среда — единая информационная система, которая объединит необходимые для обучения и воспитания интернет-ресурсы и сервисы, объяснил министр.

Ранее «Ведомости» сообщили, что российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации.

Ранее по теме: Умные камеры будут следить за российскими школьниками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных