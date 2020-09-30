В России создадут цифровые биографии школьников

«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь», — сказал Кравцов.