В России создадут цифровые биографии школьников
Цифровая образовательная среда (ЦОС), создаваемая в России, позволит фиксировать успехи и неудачи школьников в их цифровых биографиях, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».
«Система ЦОС сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника: прогресс будет фиксироваться в так называемой цифровой биографии, которая будет объективно показывать, в чем школьник успевает, а в чем ему нужна помощь», — сказал Кравцов.
Цифровая образовательная среда — единая информационная система, которая объединит необходимые для обучения и воспитания интернет-ресурсы и сервисы, объяснил министр.
Ранее «Ведомости» сообщили, что российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком – Национальный центр информатизации.